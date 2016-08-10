  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Донецькі правоохоронці виявили «золоті» горіхи з амфетаміном під час огляду автівки

    • Сьогодні, 15:48
    • Розсилка
    Фото: Головне управління Нацполіції в Донецькій області

    24-річний пасажир пояснив, що його знайомий з Харківської області надіслав йому посилку з горіхами

    На 65 км автодороги «Лиман - Артемовського» співробітники поліції щодо забезпечення безпеки дорожнього руху під час перевірки авто в посилці з горіхами виявили коноплю, а в одному з горіхів – амфетамін, повідомляє прес-служба Нацполіції в Донецькій області.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Проводиться слідство.

    Читайте також

    Під час огляду легковика співробітники поліції з безпеки дорожнього руху побачили ящик з горіхами. 24-річний пасажир пояснив, що його знайомий з Харківської області надіслав йому посилку з горіхами.

    При огляді посилки правоохоронці виявили серед горіхів два поліетиленових пакети, в яких знаходилося близько 10 грамів коноплі. Під час ретельнішого огляду, поліцейські побачили, що один з горіхів склеєний. Виявилося, що в горісі перебуває близько 4 грамів амфетаміну.

    На місце події була викликана слідчо-оперативна група Бахмутського відділу поліції. Вилучену наркотичну речовину направлено на дослідження в Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 3 років.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Донецькі правоохоронці виявили «золоті» горіхи з амфетаміном під час огляду автівки
    Донецькі правоохоронці виявили «золоті» горіхи з амфетаміном під час огляду автівки
    Донецькі правоохоронці виявили «золоті» горіхи з амфетаміном під час огляду автівки
    Донецькі правоохоронці виявили «золоті» горіхи з амфетаміном під час огляду автівки

    Читайте також
    Національна поліція України Донбас наркотики
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ