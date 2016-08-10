Донецькі правоохоронці виявили «золоті» горіхи з амфетаміном під час огляду автівки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Головне управління Нацполіції в Донецькій області

24-річний пасажир пояснив, що його знайомий з Харківської області надіслав йому посилку з горіхами

На 65 км автодороги «Лиман - Артемовського» співробітники поліції щодо забезпечення безпеки дорожнього руху під час перевірки авто в посилці з горіхами виявили коноплю, а в одному з горіхів – амфетамін, повідомляє прес-служба Нацполіції в Донецькій області.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Проводиться слідство.

Під час огляду легковика співробітники поліції з безпеки дорожнього руху побачили ящик з горіхами. 24-річний пасажир пояснив, що його знайомий з Харківської області надіслав йому посилку з горіхами.

При огляді посилки правоохоронці виявили серед горіхів два поліетиленових пакети, в яких знаходилося близько 10 грамів коноплі. Під час ретельнішого огляду, поліцейські побачили, що один з горіхів склеєний. Виявилося, що в горісі перебуває близько 4 грамів амфетаміну.

На місце події була викликана слідчо-оперативна група Бахмутського відділу поліції. Вилучену наркотичну речовину направлено на дослідження в Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 3 років.