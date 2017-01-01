Донька Обами вийшла на мітинг проти «нафтового» указу Трампа

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Мітинг проти нафтопроводу в США

Учасники акції виступили проти будівництва нафтопроводу Dakota Access

Старша донька колишнього президента США Барака Обами Малія приєдналася до мітингу проти будівництва нафтопроводу Dakota Access.

Про це повідомляє Daily Mail.

На акції протесту була також актриса Шейлін Вудлі. За її словами, вона була вражена, коли побачила Малію. «Це було дивно бачити Малію. Я бачила її вчора ввечері, коли ми зробили цю подію з головою Дейвом Аршамбо. І це було неймовірно зустріти її там», - сказала Вудлі.

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18-річна донька Обами, яка вступатиме до Гарвардського університету цього року, приєдналася до близько 100 учасників акції, які зібралися на Мейн-Стріт на кінофестивалі Санденс проти підписаних нинішнім американським лідером Дональдом Трампом указів про відновлення будівництва нафтопроводу, пише видання.

Раніше Трамп підписав указ про відновлення проекту будівництва двох нафтопроводів - Keystone і Dakota Access, від яких раніше відмовився його попередник.

Активісти, які виступають проти будівництва Dakota Access, побоюються, що цей проект негативно позначиться на якості питної води і призведе до «осквернення священних земель» індіанців. Маршрут пролягає по території Північної і Південної Дакоти, Айови та Іллінойсу. У грудні 2016 року влада США пішла назустріч багатомісячним протестам і погодилася переглянути маршрут трубопроводу.

Джерело: Укрінформ