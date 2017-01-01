В ООН закликають Трампа відкрити США для мігрантів

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Дональд Трамп

Міжнародні організації називають програму США для мігрантів однією з найважливіших для світу

Агентство ООН у справах біженців і Міжнародна організація з міграції закликають адміністрацію президента США Дональда Трампа продовжити надання притулку людям, які тікають від війни й переслідувань.

Про це повідомляє Reuters.

«Потреби біженців і мігрантів у всьому світі ніколи не було більше, і програма переселення США є однією з найбільш важливих у світі», — йдеться у спільній заяві двох організацій.

Президент США Дональд Трамп підписав указ, що призупиняє прийом біженців до країни.

Як повідомляє телекомпанія ABC News, документ «Заходи захисту від проникнення іноземних терористів у США» містить розпорядження, згідно з яким Держдеп зобов'язується на 120 днів зупинити дію програми для мігрантів Refugee Admissions Program, яка поширюється на всі країни.

Крім того, указ на термін 90 днів припиняє видачу дозволів на імміграцію в США жителям країн, «причетних до тероризму» - Сирії, Ємену, Судану, Сомалі, Іраку, Ірану і Лівії. Штати також повністю відмовляються від прийому сирійських біженців на невизначений період.