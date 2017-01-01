У Каліфорнії почали збирати підписи за вихід із США

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Каліфорнія

Кампанія Calexit має на меті проведення референдуму

У Каліфорнії почався збір підписів за вихід штату зі складу США - Calexit.

Про це повідомляє DW.

«Двома днями раніше міністр внутрішніх справ Каліфорнії офіційно дозволив почати цю процедуру. Прихильникам Calexit необхідно протягом 180 днів зібрати підписи 585 407 осіб (8 відсотків всього населення штату)», - йдеться в повідомленні.

California AG has approved signature gathering to qualify #Calexit for 2018 and we shall begin tomorrow. Sign up: https://t.co/qRVfC2TG21 pic.twitter.com/cKwNyUOQd5 — Yes California (@YesCalifornia) 27 січня 2017 р.

Якщо підписи зберуть, референдум про відокремлення від США може відбутися навесні 2019 року. Для Calexit необхідні явка щонайменше половини виборців, зареєстрованих в штаті, і позитивна відповідь не менше 55 відсотків учасників плебісциту, уточнює газета Los Angeles Times.

Ініціатори виходу Каліфорнії зі складу США подали генпрокурору штату петицію про проведення референдуму в листопаді 2016 року, після перемоги Дональда Трампа на виборах президента Сполучених Штатів. Трамп заручився тоді підтримкою лише 31,5% каліфорнійців, тоді як його головний опонент Хілларі Клінтон набрала 61,5% голосів.

Каліфорнія - найбільший американський штат за кількістю населення (понад 39 млн жителів) і третій за площею.