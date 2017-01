У Каліфорнії почали збирати підписи за вихід із США

Кампанія Calexit має на меті проведення референдуму

У Каліфорнії почався збір підписів за вихід штату зі складу США - Calexit.

Про це повідомляє DW.

«Двома днями раніше міністр внутрішніх справ Каліфорнії офіційно дозволив почати цю процедуру. Прихильникам Calexit необхідно протягом 180 днів зібрати підписи 585 407 осіб (8 відсотків всього населення штату)», - йдеться в повідомленні.

California AG has approved signature gathering to qualify #Calexit for 2018 and we shall begin tomorrow. Sign up: https://t.co/qRVfC2TG21 pic.twitter.com/cKwNyUOQd5