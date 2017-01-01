Досудове слідство у справі судді Гречківського завершено - Луценко

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Раніше повідомлялося, що досудове розслідування у справі члена Вищої ради юстиції Гречківського подовжено до 23 березня

Генеральний прокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook повдіомив, що досудове розслідування у справі члена Вищої ради правосуддя Павла Гречківського завершилося.

«Досудове слідство завершене. Справа йде в суд. І те, що він самою ВРП не усунутий з посади - на це не впливає», - написав Луценко, відповідаючи на коментар щодо Гречківського, який уже встиг отримати першу зарплатню у Вищій раді правосуддя.

Нагадаємо, 21 вересня Генеральна прокуратура України разом з Службою безпеки України викрили одного з членів Вищої ради юстиції у вимаганні 500 тис. доларів за незаконний вплив на судове рішення.

Раніше в ГПУ заявили, що подільник Гречківського, якого підозрюють у хабарництві, перебуває у психлікарні.

У Гречківського, у свою чергу, прокоментували заяву Генпрокуратури.