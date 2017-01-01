У мережі з'явилася карикатура на розчарованого Трампом Путіна

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Раніше у Білому домі заявили, що Трамп очікує від російського уряду повернення Криму Україні

У мережі з'явилася карикатура на реакцію президента Росії Володимира Путіна після заяви Білого дому про необхідність повернути Україні окупований Крим.

Про це повідомляє Deutche Welle.

Автор малюнка, знаменитий карикатурист Сергій Йолкін, зобразив Путіна з розширеними від жаху очима, який впав на груди Трампа.

У свою чергу, американський президент «втішає» російського колегу:«Ну-ну... Доведеться повернути назад».

Нагадаємо, прес-секретар Білого дому Шон Спайсер повідомив, що президент США Дональд Трамп очікує, що РФ займеться деескалацією в Україні і поверне Крим.

Голова комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Віктор Озеров зазначив, що заява Білого дому з приводу повернення Росією окупованого Криму може бути пов'язано з бажанням адміністрації США «приглушити» невдоволення американців президентом Дональдом Трампом через його нібито «проросійську»позицію.