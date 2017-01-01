Друга хвиля вірусу WannaCry атакувала країни Азії

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Вірус WannaCry

У понеділок офіси в Азії були в основному закриті після масової кібератаки

Вірус-вимагач WannaCry атакував дорожню поліцію і школи Китаю та установи інших країн Азії

Про це повідомляє Reuters.

На початку робочого тижня глобальна кібератака перекинулася в Азію, в той час як влада Європи заявила, що намагається запобігти поширенню вірусу хакерами. Понеділок став випробуванням для Азії, де офіси були в основному закриті на вихідні до того, як почалася кібератака.

Так, енергетична компанія PetroChina заявила про ураження платіжних систем на ряді заправок. В японській поліції повідомили про два відомі випадки кібератак. В Індії уряд заявив про кілька випадків атак, яких змогли уникнути великі корпорації. У Південній Кореї повідомили про дев'ять інцидентів, пов'язаних з WannaCry.

Нагадаємо, що 12 травня новий вірус із вимогою викупу вразив десятки тисяч комп’ютерів у різних країнах. Найбільше таких випадків виявлено в Росії, Україні і Тайвані. За даними Kaspersky Lab, було зафіксовано більше 45 тисяч подібних атак у 74 країнах світу.

Зокрема, подібної атаки зазнали лікарні Британії, іспанська компанія Telefonica, в Росії подібний вірус вразив внутрішню комп'ютерну систему МВС, а також компанію «Мегафон».

Пізніше спеціаліст з Британії випадково призупинив новий вірус.

За даними спеціалістів, атака була вчинена кіберугрупованням з можливими зв’язками з Росією.

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Джерело: Еспресо ТВ