Дупа «Євробачення»: жарт Авакова про ґвалтування у в’язницях розлютив соцмережі

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Фото: Arsen Avakov / Facebook Затриманий Седюк

Користувачі вже порівнюють українського міністра з лідером Чечні Кадировим

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков допустив можливість насилля у в’язниці до затриманого за оголення дупи на «Євробаченні» журналіста Віталія Седюка. Про таке голова МВС написав у своєму Facebook.

«А поки ... ця ганьба країни (мається на увазі Віталій Седюк – ред.), зможе реалізовувати своє «хобі» в тюремній камері ізолятора тимчасового тримання. Правда, показувати зад тамтешнім мешканцям, насолоджуючись своїм «хобі» - я б йому не радив ... », - написав Аваков.

Такий коментар викликав обурення користувачів соцмереж. Деякі навіть порівняли його з лідером Чечні Рамазаном Кадировим. Також користувачі не підтримають занадто жорсткої кваліфікації вчинку Седюка, за якою йому може загрожувати до п’яти років в’язниці.

Нагадаємо, скандальний журналіст Віталій Седюк затриманий поліцією після оголення ним заду під час фіналу «Євробачення». Він затриманий в порядку ст. 208 КПК України на 72 години до суду, який обере йому завтра запобіжний захід. Вчинок журналіста кваліфікували як хуліганство з обтяжуючими (ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України). За цією статтею йому загрожує покарання від штрафу до п'яти років позбавлення волі.

Як повідомлялося, під час виступу Джамали чоловік із прапором Австралії вирвався на сцену і зняв штани. Фаната одразу ж зняли зі сцени. Не зважаючи на інцидент, Джамала продовжила виступ. Спочатку у соцмережах через прапор почали писати про те, що на сцену вибіг австралієць, але пізніше виявилося, що це скандальний журналіст Віталій Седюк.