DW: Експорт українських цукерок за рік впав на 30%

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Загальний експорт українських товарів до Центральної Азії за рік скоротився на 45,5%

За минулий рік експорт українських товарів впав на 45% через транзитні війни із Росією. Про це пише DW.

Як зазначає видання, через російську транзитну блокаду за рік українська економіка втратила близько 500 млн доларів. Це додаткові втрати ВВП у розмірі 0,3%.

За цей час експорт товарів до Казахстану і Киргизстану, традиційні для України ринки збуту в Центральній Азії, скоротився майже на 44% і на 47% відповідно.

Експерти вказують на те, що найбільше постраждали від російського обмеження транзиту харчова і машинобудівна галузі України. Українські кондитери констатують, що поступово почали втрачати свої позиції на ринку Центральної Азії.

«За рік наш експорт до цих країн впав майже на 30%. Там завдяки своїй якості наша продукція тепер позиціонується у дорогому сегменті. Оскільки вартість доставки після закриття російського транзиту зросла, відповідно й ціна нашої продукції істотно зросла», – розповів DW голова асоціації «Укркондпром» Олександр Балдинюк.

Якщо раніше по суші через територію Росії українські товари доправляли в Центральну Азію за один-два тижні, то тепер терміни доставки збільшилися вдвічі, що особливо критично для виробників харчових продуктів.

Зазначимо, за інформацією видання, зараз Україні доводиться транспортувати свою продукцію Транскаспійським міжнародним транспортним маршрутом – одним із коридорів китайського Шовкового шляху. У січні 2016 року Азербайджан, Грузія, Казахстан і Україна підписали протокол про пільгові тарифи для вантажоперевізників, а потім Транскаспійський маршрут протестував Київ.