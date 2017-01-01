Екс-депутат Держдуми, який отримав українське громадянство, підтримував сепаратистів

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Денис Вороненков

Вороненков щиро радів «появі» Новоросії

Колишній депутат Держдуми РФ Денис Вороненков, який утік з Росії і вже отримав український паспорт, у 2014 році виступав із підтримкою сепаратистів. Скріншот із відповідним постом у соцмережі Twitter з'явився у мережі.

«На карті світу з'явилася нова держава – Новоросія! Давайте привітаємо», – написав він.

Як відомо, депутат Держдуми РФ 6-го скликання Денис Вороненков переїхав до України в грудні 2016 року. 14 лютого стало відомо, що Вороненков отримав українське громадянство. Він пояснив, що, не хотів миритися з системою і боявся за своє життя у Росії.

Нагадаємо, в Росії оголосили у розшук екс-депутата Держдуми, який свідчив проти Януковича,

Раніше депутат дав свідчення у справі Януковича.

Нагадаємо, у Порошенка розповіли, як колишній російський комуніст отримав український паспорт.