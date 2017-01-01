Екс-директор ФБР просив більше фінансів на розслідування щодо РФ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Глава ФБР Джеймс Комі

Комі адресував звернення заступнику генпрокурора Роду Рознстейну, який порекомендував Трампу звільнити його

Заступник генерального прокурора США Род Розенстейн, який рекомендував Трампу звільнити директора ФБР, за кілька днів до відставки Комі отримав від нього офіційний запит на збільшення фінансування розслідування щодо втручання Росії у внутрішні справи США.

Про це повідомило американське видання The New York Times.

«За кілька днів перед звільненням Джеймс Комі, колишній директор ФБР, надіслав запит у Міністерство юстиції щодо суттєвого збільшення ресурсів для розслідування Бюро з втручання Росії в президентські вибори», – зазначається в повідомленні.

Комі адресував звернення заступнику генпрокурора Роду Рознстейну, який після цього офіційно порекомендував Трампу звільнити директора ФБР.

Потім Комі поінформував членів Конгресу, розповівши їм про свою зустріч з Розенстейном, який курує в Мінюсті розслідування проти Росії. Розенстейн був призначений на цю позицію після того, як ставленик Трампа, генеральний прокурор Джефф Сешнс оголосив про самовідвід від участі в розслідуванні, коли з’ясувалося, що він збрехав у Сенаті про зустрічі з російським послом Кисляком.

Нагадаємо, 3 травня директор ФБР США Джеймс Комі виступив на сенатських слуханнях, в ході яких знову розглядалося питання про вплив Росії на вибори 2016 року в США.

Комі заявив, що Росія – «це найбільша загроза з усіх на Землі, виходячи з її намірів і можливостей».

Як відомо, у січні американські спецслужби розсекретили і оприлюднили спільний звіт про втручання РФ у виборчу кампанію в США. Американські розвідники дійшли згоди щодо того, що російське вище керівництво, включаючи президента Путіна, особисто причетний до кампанії з незаконного впливу на хід президентських виборів в США з метою завдати шкоди шансам Гілларі Клінтон на обрання президентом.

Колишній державний секретар США Гілларі Клінтон 2 травня звинуватила у своїй поразці на президентських виборах Росію і директора ФБР Джеймса Комі, зазначаючи, що їхнє втручання «відлякало» виборців.