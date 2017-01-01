Екс-командир місцевого «Беркуту» очолить «Муніципальну поліцію» у Дніпрі

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Автівка «Муніципальної поліції»

Рішення про призначення Андрія Ткаченка прийняв мер Дніпра Борис Філатов

Комунальне підприємство «Муніципальна поліція» Дніпровської міської ради очолить екс-командир дніпровського «Беркута» Андрій Ткаченко. Таке рішення прийняв мер Дніпра Борис Філатов, повідомив він у Facebook.

«Я беру на роботу в міськвиконком командира дніпропетровського «Беркута» часів Майдану - Андрія Ткаченка. Тепер він, а не правосек і доброволець Кирило Харахулах, буде командувати муніципалами. Я не буду виправдовуватися. Кричати про те, що Андрій не причетний до злочинів проти мітингувальників. Що не кинув своїх підлеглих, коли його керівництво боягузливо втекло з Києва. Що зупинив непоправне, коли з Консерваторії снайпер почав стріляти по дніпровських «беркутах» і поранив шістьох осіб. Що в 2014-му, командуючи полком ППС, організував у Дніпрі ефективну систему безпеки від диверсій і терактів. І навіть пройшов напівбожевільну люстраційну перевірку», - написав з цього приводу міський голова Дніпра.

Комунальне підприємство «Муніципальна поліція» було створене 27 липня 2016 року рішенням сесії Дніпровської міської ради шляхом зміни найменування підприємства з «Комунальне підприємство «Муніципальна гвардія» Дніпровської міської ради». «Муніципальна гвардія» була створена 2 лютого 2011 року рішенням міської ради і здійснювала діяльність з надання послуг, пов’язаних з охороною майна юридичних і фізичних осіб та забезпеченням особистої безпеки фізичних осіб на підставі цивільно-правових угод.

Основними завданнями КП «Муніципальна поліція» є забезпечення в межах, визначених законодавством, прав членів територіальної громади в сфері благоустрою та громадського порядку; забезпечення чіткого виконання суб’єктами господарювання та громадянами обов’язків у сфері благоустрою та громадського порядку; створення належних умов для виконання рішень міської ради та її виконавчих органів; забезпечення захисту майнових прав територіальної громади міста.