Президент-лицемір не гідний своєї посади

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Президент назначил советником афериста, который использовал близость к президенту и известность для того, чтобы собирать в свой собственный частный благотворительный фонд деньги от крупных компаний, которые получают госзаказы от государства. Деньги «бизнес-волонтер» тратил, разумеется, на свои личные нужды. А это коррупция.

Нет доказательств того, что президент сам занимается коррупцией и сам берет взятки. Но он приблизил к себе проходимца, и это совершенно не допустимо в демократической стране.

Да, страна находится в состоянии войны, ей угрожает военное вторжение. И критика власти. конечно, дестабилизирует ситуацию. Но именно потому что война, терпеть такое лицемерие и коррупцию в окружении президента категорически нельзя.

Президент произносит красивые речи, говорит правильные слова, и даже слезы у него настоящие, когда он клянется защищать страну и бороться с коррупцией. Но на самом деле, друзья президента имеют огромное незаконное влияние, и собирают теневые барыши, строят свои коррупционные схемы, лоббируют за взятки интересы конкретных фирм, которые получают госзаказы.

И что же делать? Другого выхода нет. Президент-лицемер не достоин занимать свой пост.

И вот граждане выходят на многотысячную акцию протеста, столица охвачена протестами. Народ решил снести власть, чтобы это стало примером для других чиновников. скандал нанес огромный ущерб репутации государства и президента, но граждане решили, что такое поведение главы государства нельзя прощать даже во время

И вот поставлена точка. Конституционный суд принял историческое решение - и президенту объявлен импичмент!

Да, это чистая правда. Президенту Южной Кореи Пак Кын Хе объявлен импичмент. Вся эта поучительная история произошла, конечно, в Южной Корее, которая находится в состоянии войны с Северной Кореей.

Все восемь судей Конституционного суда проголосовали за импичмент единогласно. Через 60 дней в Южной Корее состоятся внеочередные президентские выборы. Президент решением суда от своей должности отстранен.

Средняя зарплата в Южной Корее в 2016-году составила около 3000 долларов США, после вычета налогов - 2300, при этом минимальная заработная плата до вычета налогов - 1015 долларов в месяц, после вычета - около 700. Подоходный налог - от 6 до 38 %. НДС - 10 %. Рабочий день составляет 10 часов.