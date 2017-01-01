Екс-президента Сербії і Чорногорії запроторили за грати через корупцію

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Затримання Светозара Маровича

Високопосадовець проведе у в'язниці майже три роки

Колишнього президента Сербії і Чорногорії Светозара Маровича у п'ятницю, 10 березня, засудили до майже трьох років ув'язнення за корупцію.

Про це повідомляє державний телеканал країни RTCG. Окрім того, колишньому високопосадовцю доведеться повернути державі 1,2 мільйона євро.

Марович зізнався у своїх злочинах, зокрема в тому, що зловживав посадою заради отримання вигоди очолюваним ним кримінальним угрупуванням, яке займалося оборудками з нерухомістю в Будві, одному з найбільших курортних центрі Адріатичного моря.

Хоча Чорногорія має високий рівень корупції, Марович - перший високопосадовець, який потрапить за цей злочин до в'язниці.

Засудження Маровича стало ударом по правлячій Демократичній партії соціалістів Чорногорії та прем'єр-міністру Міло Джукановичу. Останній сам постійно опиняється в центрі корупційних скандалів, які також стосуються оборудок із нерухомістю та будівництвом. Окрім того, за даними dpa, в Італії Джукановича підозрюють в організації мережі збуту контрабандних цигарок.

Як повідомляв «Главком», у Чорногорії проросійські політики, яких раніше звинуватили в організації спроби перевороту, планують провести незаконний референдум з питання приєднання країни до НАТО.

Джерело: DW