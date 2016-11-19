Екс-радник Манафорта назвав фейком «мирний план» щодо Донбасу

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Пол Манафорт

Костянтин Килимник заявив, що ніякого інтерв'ю «Радіо Свобода» не давав

Екс-радник Пола Манафорта Костянтин Килимник назвав фейком статтю «Радіо Свобода» про існування «плану Манафорта» щодо врегулювання на Донбасі. Про це він повідомив Українським Новинам.

«Те, що викладено в статті на сайті «Радіо Свобода», - фейк і вигадки автора від початку до кінця. Ніякого інтерв'ю я не давав і все викладене в статті щодо вигаданих автором планів моїх, Пола Манафорта і інших згаданих людей, неправда», - сказав Килимник.

Він підтвердив знайомство та факт зустрічі з журналістом «Радіо Свобода» Міллером, але зазначив, що ніякого інтерв'ю не давав.

Килимник підкреслив, що йому не відомо, чи існує «план Манафорта» щодо врегулювання на Донбасі. «План може і є, запитайте його (Пола Манафорта. - Ред.) самі», - сказав він.

Килимник додав, що не знає думки Манафорта про конфлікт в Україні, оскільки не обговорював це з ним з тих пір, як Манафорт став працювати з Трампом.

Раніше «Радіо Свобода» опублікувало на своєму сайті матеріал про «План Манафорта» щодо врегулювання ситуації на Донбасі, в якому посилається на слова Килимника.

Зазначимо, що у серпні 2016 року стало відомо, що посередником між Партією регіонів і головою виборчого штабу Дональда Трампа Полом Манафортом у Києві був Костянтин Килимник, наближений до Рината Ахметова та партії «Опозиційний блок».

18 серпня 2016 року Національне антикорупційне бюро оприлюднило фрагменти 22 записів так званої чорної бухгалтерії Партії регіонів, які стосуються колишнього політтехнолога Віктора Януковича Пола Манафорта.

У грудні минулого року Манафорт заявив, що «чорна бухгалтерія» Партії регіонів є сфальсифікованою.