Посередник Манафорта підготував «мирний план» щодо Донбасу, в якому пропонує повернути Януковича в Україну

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Посередник Манафорта називає свій план «маріупольським»

Посередник американського політтехнолога, колишнього глави передвиборного штабу Трампа Пола Манафорта Костянтин Килимник підготував «мирний план» щодо вирішення конфлікту на Донбасі.

Про це Килимник розповів в інтерв'ю «Радіо Свобода».

Посередник Манафорта називає план «маріупольським». Він передбачає повернення в Україну колишнього президента Віктора Януковича, який мав би керувати територіями окупованого Донбасу.

Килимник вважає, що до керівних постів на Донбасі можна було б залучити й інших представників цих територій, наприклад проросійських сепаратистів.

Посередник Манафорта уточнив, що американський політтехнолог не був залучений до розробки цього плану.

Килимник думає, що Україні ще доведеться зіткнутися з Манафортом.

«Якщо буде якийсь серйозний проукраїнський проект, який зможе принести країні мир, тоді він повернеться», – заявив його посередник.

Зазначимо, що у серпні 2016 року стало відомо, що посередником між Партією регіонів і головою виборчого штабу Дональда Трампа Полом Манафортом у Києві був Костянтин Килимник, наближений до Рината Ахметова та партії «Опозиційний блок».

18 серпня 2016 року Національне антикорупційне бюро оприлюднило фрагменти 22 записів так званої чорної бухгалтерії Партії регіонів, які стосуються колишнього політтехнолога Віктора Януковича Пола Манафорта.

У грудні минулого року Манафорт заявив, що «чорна бухгалтерія» Партії регіонів є сфальсифікованою.