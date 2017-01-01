Екс-радник президента США Майкл Флінн зізнався, що отримав від Russia Today 45 тисяч доларів

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Флінн у 2015-му році взяв участь у прокремлівській конференції

Колишній радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн у новій декларації про доходи підтвердив інформацію про отримання 45 тис. доларів від Russia Today за промову, виголошену в 2015 році на організованій російським прокремлівським телеканалом конференції, передає ВВС.

Раніше цю суму називав комітет палати представників з нагляду та урядової реформи.

Як повідомляють американські ЗМІ, у першому фінансовому звіті, який Флінн подав у лютому за кілька днів до своєї відставки, ці дані були відсутні.

У нових документах, опублікованих у суботу, екс-радник також повідомляє про отримання винагород та гонорарів за співпрацю з російським вантажним авіаперевізником "Волга-Днепр" і з американською дочірньою компанією "Лабораторії Касперського".

Загалом, згідно з документами, минулого року екс-радник заробив 1,3 млн доларів.

У декларації пана Флінна від 11 лютого було згадано отримання гонорарів за промови, але не були вказані назви компаній, які платили йому винагороду. За даними видання Washington Post, Білий дім попросив пана Флінна навести назви всіх цих організацій.

Раніше на цьому тижні пан Флінн заявив, що готовий під присягою розповісти все, що йому відомо про ймовірні спроби Москви вплинути на вибори у США в обмін на захист від кримінального переслідування. У цьому його підтримав президент США Дональд Трамп. Він порадив Флінну обов'язково домагатися імунітету від переслідування і назвав розгляд у сенаті "полюванням на відьом", яке влаштували ЗМІ і демократи після поразки на виборах.

У лютому Майкл Флінн подав у відставку, визнавши, що дезінформував начальство про контакти з російським послом Сергієм Кисляком, що відбулися до вступу Трампа на посаду президента.

Пан Флінн говорив з послом Росії у Вашингтоні в грудні. Спочатку колишній армійський генерал заперечував, що темою розмов були санкції, і слідом за ним про це заявляв віце-президент Майк Пенс. Цю версію підтримали і в Кремлі. Пізніше пан Флінн повідомив Білому дому, що тему санкцій все ж таки могли обговорювати.

Нагадаємо, у Сенаті США почалися слухання у справі про втручання РФ у вибори.

Як очікується, свідчення у справі дадуть 20 осіб, у тому числі і зять президента Джаред Кушнер, який невдовзі відповість на питання сенаторів.



Співробітники американської розвідки переконані, що Росія намагалася допомогти Трампу виграти в президентській гонці, дискредитуючи кандидата від демократів Хілларі Клінтон. Розслідування повинно відповісти в тому числі на такі питання: чи була російська кіберактивність або інші дії спрямовані проти США і їх союзників і які витоки секретної інформації могли статися?