У Сенаті США почалися слухання у справі про втручання РФ у вибори



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сенат США

Свідчення у справі дадуть 20 осіб, у тому числі і зять президента Джаред Кушнер

Заступник голови комітету сенату США з розвідки Марк Уорнер звинуватив російську владу в тому, що вона намагалася втрутитися в хід президентських виборів в США, в результаті яких перемогу здобув Дональд Трамп. Про це сенатор заявив на слуханнях, що розпочалися у четвер, у справі про вплив російських хакерів на виборчу кампанію в США.

Як очікується, свідчення у справі дадуть 20 осіб, у тому числі і зять президента Джаред Кушнер, який відповість на питання сенаторів наступного тижня.

Співробітники американської розвідки переконані, що Росія намагалася допомогти Трампу виграти в президентській гонці, дискредитуючи кандидата від демократів Хілларі Клінтон. Розслідування повинно відповісти в тому числі на такі питання: чи була російська кіберактивність або інші дії спрямовані проти США і їх союзників і які витоки секретної інформації могли статися?

«Ми намагаємося з'ясувати, чи дійсно є вогонь, поки є дуже-дуже багато диму», - сказав Марк Уорнер на початку слухань.

Зі слів сенатора, Росія намагалася контролювати виборчий процес в США, для чого велася масштабна кампанія з дезінформації американських виборців у соціальних мережах.

У четвер сенат буде вивчати питання, як Росія могла використовувати технології для поширення дезінформації в США. Це стосується можливого поширення фейкових новин в ключових для перемоги у виборах штатах - Вісконсині, Мічигані та Пенсільванії.

Зі слів Уорнера, «викрадена інформація провокаційного характеру» була опублікована на сторінках деяких ресурсів, в тому числі і на Wikileaks, саме в той час, коли могла завдати найбільшої збитку передвиборчій кампанії Хілларі Клінтон.

«Вони зробили це на безпрецедентному рівні витонченості», - додав Уорнер.

Раніше глава сенатського комітету з розвідки Річард Берр заявив, що комісія сенату намагатиметься уникати зайвої політизації у процесі встановлення, чи був прямий зв'язок між Кремлем і президентом США Дональдом Трампом. Аналогічне розслідування, яке проводила палата представників конгресу, загрузло в міжпартійній боротьбі.

Джерело: ВВС Русская служба