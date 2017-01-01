Екс-ватажка «ЛНР» Болотова було отруєно?

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Валерій Болотов

Напередодні смерті Болотов зустрічався з двома невідомими чоловіками в кафе, а потім скаржився дружині на погане самопочуття

Олена Болотова, дружина колишнього ватажка бойовиків «ЛНР» Валерія Болотова, якого було знайдено мертвим у московській квартирі, заявила російським журналістам, що її чоловіка, швидше за все, отруїли під час обіду з невідомими. Про це повідомляє «Четвертая власть» із посиланням на російський ресурс Life.ru.

За словами Болотової, напередодні смерті її чоловік зустрічався з двома невідомими чоловіками в кафе «Красная машина» в будівлі Льодового палацу ЦСКА. Коли ж він повернувся після цієї зустрічі додому, через деякий час поскаржився на погіршення самопочуття.

«Він весь вечір повторював: «Навіщо я випив цю каву?» – розповіла дружина Болотова. – Наступного дня він залишився вдома, сказав, що відлежиться...»

Побачивши, що чоловіку зле, Олена Болотова вирушила до лікарні, щоб зареєструвати його і записати на прийом. Коли ж вона повернулася додому, то знайшла Болотова вже непритомного. Лікарі швидкої допомоги допомогти колишньому ватажку бойовиків уже не змогли.

Відомо, що тіло Валерія Болотова було відправлено на експертизу до судового моргу. При цьому результати експертизи будуть відомі тільки через місяць. У довідці, виданій дружині, зазначено, що причини смерті встановлюються.

Нагадаємо, Болотов помер 27 січня 2017 року. За повідомленням соратників, причиною смерті став серцевий напад.

Прощання з Болотовим відбулось сьогодні в залі відспівування Троєкурівського кладовища в Москві.