Стали відомі причини смерті колишнього ватажка «ЛНР»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Валерій Болотов

Бойовики повідомили, що Болотову стало раптово зле у його квартирі в Москві

За попередніми даними, так званий «народний губернатор», перший ватажок самопроголошеної «Луганської народної республіки» Валерій Болотов помер від серцевого нападу. Про це повідомив «Интерфаксу» голова інформцентру бойовиків Костянтин Книрик.

«Валерій Болотов помер, попередньо, від серцевого нападу у своїй квартирі в Москві дві години тому (близько 16-ї години). Йому раптово стало зле», - сказав співрозмовник агентства.

Раніше російське видання РБК з посиланням на свої джерела повідомило про смерть Болотова. На той час причини його смерті ще не були відомі.