Російські ЗМІ повідомили про смерть екс-ватажка «ЛНР» Болотова
- Сьогодні, 18:07
-
Розсилка
Екс-ватажок «ЛНР» Валерій Болотов
Причини смерті Болотова з'ясовуються
Перший глава самопроголошеної «Луганській народної республіки» Валерій Болотов помер. Про це заявив РБК екс-глава так званої «Донецької народної республіки» Олександр Бородай і підтвердило джерело, близьке до Болотова.
Бородай сказав РБК, що дізнався про смерть Болотова від його близьких, уточнивши, що не в курсі подробиць смерті.
Читайте також
Джерело РБК, близьке до Болотова, підтвердило смерть екс-ватажка «ЛНР» в п'ятницю, 27 січня. За інформацією РБК, причини смерті Болотова з'ясовуються.
Бородай заявив, що від імені «союзу добровольців Донбасу» запропонує ватажкам «ЛНР» увічнити пам'ять першого лідера бойовиків, поставивши пам'ятник.