Російські ЗМІ повідомили про смерть екс-ватажка «ЛНР» Болотова

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Екс-ватажок «ЛНР» Валерій Болотов

Причини смерті Болотова з'ясовуються

Перший глава самопроголошеної «Луганській народної республіки» Валерій Болотов помер. Про це заявив РБК екс-глава так званої «Донецької народної республіки» Олександр Бородай і підтвердило джерело, близьке до Болотова.

Бородай сказав РБК, що дізнався про смерть Болотова від його близьких, уточнивши, що не в курсі подробиць смерті.

Джерело РБК, близьке до Болотова, підтвердило смерть екс-ватажка «ЛНР» в п'ятницю, 27 січня. За інформацією РБК, причини смерті Болотова з'ясовуються.

Бородай заявив, що від імені «союзу добровольців Донбасу» запропонує ватажкам «ЛНР» увічнити пам'ять першого лідера бойовиків, поставивши пам'ятник.