Екс-заступника голови Держспецзв’язку підозрюють у фінансуванні «тітушок», - ЗМІ

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Генпрокуратура розслідує обставини протидії «тітушок» акціям протестів активістів Євромайдану

Генпрокуратура підозрює колишнього заступника голови Державної служби спеціального зв’язку й захисту інформації у фінансуванні «тітушок» під час Євромайдану.

Про це сказано в ухвалі суду від 30 січня.

Відповідно до нього, Генпрокуратура розслідує обставини протидії «тітушок» акціям протестів активістів Євромайдану.

Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження отримані відомості про те, що фінансування залучення «тітушок» здійснювалося в тому числі через екс-заступника голови Держспецзв’язку.

Наразі встановлюються джерела надходження коштів зазначеній особі і їх використання.

У кримінальному провадженні призначена судово-почерковознавча експертиза, для проведення якої експертам необхідно надати зразки підпису підозрюваного.

«Слідчий зазначає, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Державної служби спеціального зв’язку й захисту інформації України можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, оскільки безпосередньо стосуються обставин, що підлягають доведенню», – сказано в рішенні суду.

У зв’язку із цим суд надав слідчим Генпрокуратури доступ до документів з особистої справи колишнього заступника голови Держспецзв’язку, у тому числі особистої картки, автобіографії, попередження про спеціальні обмеження від 27 квітня 2010 року, декларації про доходи від 27 квітня 2010 року, декларації про доходи від 30 березня 2011 року.

Також суд дозволив вилучити лист про одержання повідомлення від 20 січня 2012 року, загальних правилах поведінки державного службовця від 4 лютого 2011 року, заяви підозрюваного на адресу голови Держспецзв’язку із січня 2012 року, декларації про майно за 2011 рік, а також вилучити ще не менш ніж 40 документів.

Як відомо, із серпня 2011 по травень 2012 року посаду заступника голови Держспецзв’язку займав Сергій Краснокутський, призначений на неї Президентом Віктором Януковичем.

До цього із грудня 2010 року він був головою Держспецзв’язку.

Із травня 2010 по серпень 2012 року посаду заступника голови Держспецзв’язку займав Ігор Круглик.