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    Експерт: ДТЕК Ахметова продає електроенергію Молдові дешевше, ніж українським компаніям

    • Сьогодні, 17:26
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    Ринат Ахметов
    Ринат Ахметов

    Компанія Ахметова продає електроенергію в Молдову на $10 нижче, ніж на внутрішньому ринку України

    Компанія DTEK Trading, що входить до ДТЕК Рината Ахметова, продала електроенергію в Молдову за тарифом, який на $10 нижче, ніж на внутрішньому ринку України. Про це повідомив журналіст Олександр Дубінський на своїй сторінці в Facebook. 

    «Тут ДТЕК хвалиться тим, що буде поставляти електроенергію в Молдову. Так ось, знаючі люди стверджують, що це стало можливо тому, що змінилися правила розрахунку ціни електроенергії для експорту з частини об'єднаної енергосистеми України, яка не відноситься до окремого виділеного «острову» (Бурштин). Нові тарифи, встановлені НКРЕ, дозволять експортувати електрику в Молдову орієнтовно на $10/МВт дешевше, ніж можуть купити на оптовому ринку електроенергії українські компанії», - пише Дубинський.

    «Звичайно, можна припустити, що це такий подарунок президента для історичної батьківщини. Але, насправді, я думаю, причина в іншому - у власника ДТЕК Ахметова падають обсяги збуту електроенергії в Україні. Звичайно, можна було знизити ціни для своєї економіки... Але, Ринат Леонідович вирішив по-іншому - тимчасово продавати надлишок електроенергії в Молдову. Тільки б не знижувати ціну тут, в Україні», - зазначає журналіст.

    На його думку, Ахметов зміг продати електроенергію за даним тарифом лише завдяки підтримці голови НКРЕКП Дмитра Вовка.

    Як раніше повідомляли ЗМІ, компанія Energocom підписала з DTEK Trading, що входять в ДТЕК Ахметова, контракт на поставку електроенергії в Молдову на період з 1 квітня 2017 року по 31 березня 2018 року по $50,2 за 1 МВт год. Про це повідомляє Міністерство економіки Молдови.

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