Експерт-міжнародник пояснив, чому Україна була змушена проголосувати за антиізраїльську резолюцію



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Солодкий

Україна мала підтримати антиізраїльску резолюцію через співробітництво із ЄС

Україна, яка зараз закликає увесь світ діяти відповідно до норм міжнародного права щодо конфлікту з Росією, вочевидь має сама бути взірцем дотримання цього міжнародного права, – прокоментував «Главкому» причини підтримки Україною антиізраїльскої резолюції заступник директора Інституту світової політики Сергій Солодкий.

«З Ізраїлем була класична ситуація, коли ми діяли відповідно до букви міжнародного права.Після Помаранчевої революції ми долучаємося до більшості зовнішньополітичних заяв Євросоюзу. Цілком імовірно, що в цій ситуації ми якраз співвідносили свою позицію із позицією ЄС», – зазначив Сергій Солодкий.

За словами експерта, остання дискусія в Україні навколо резолюції щодо Ізраїлю виявила досить цікаві висновки.

«Переважна більшість експертів та спостерігачів закликає українську верхівку сповідувати real politik і виступати за власні інтереси, надаючи їм перевагу над міжнародним правом. Але в цьому випадку ми маємо бути готовими, що країни світу так само керуватимуться власним інтересом щодо конфлікту України з Росією», – зазначив експерт-міжнародник.

Директор Інституту світової політики впевнений, що українська сторона все виконала правильно, окрім одного – швидкість реакції української влади бажає ліпшого.

«Можливо, це було пов’язано зі святковими вихідними, але Україна перебуває у стані війни і цей механізм реагування має бути оперативнішим. Думаю, якби коментар МЗС з’явився на випередження інсинуацій у соцмережах і мас-медіа, вдалося б конфлікт погасити ще на початковому етапі», – зазначив експерт-міжнародник.

Що важливо, за словами Сергія Солодкого, у майбутньому перед Україною поставатиме багато аналогічних ситуацій у дипломатичних стосунках з іншими країнами,коли доведеться обирати рішення між міжнародним правом і власним інтересом.

Нагадаємо, 23 грудня Рада безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій ідеться, що створення Ізраїлем поселень на окупованій палестинській території «не має юридичної сили і є кричущим порушенням міжнародного права». Її підтримали 14 членів Радбезу, в тому числі Україна. США, які раніше блокували подібні проекти, утрималися.

Через цю ситуацію прем’єр Ізраїлю доручив знизити рівень робочих контактів з Україною. Крім того, Ізраїль скасував візит Гройсмана після голосування резолюції ООН.

Наразі за підсумками зустрічі дипломатів України і Ізраїлю в МЗС України було домовлено зробити все можливе для того, щоб запобігти підвищенню градусу дискусії в українському та ізраїльському суспільствах.

Детальніше читайте: «Антиізраїльська» резолюція. Чи був у Києва шанс уникнути скандалу?