Експерт з «Євробачення»: Україну відсторонять на рік чи дві від участі у конкурсі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Феддерсен не вважає, що країни понесуть серйозне покарання

Німецькі експерти з питань пісенного конкурсу припускають, що після завершення конкурсу в Києві санкції накладуть і на Україну, і на Росію. Україну можуть відсторонити від участі у «Євробаченні» на кілька років, повідомляє DW.

Питання санкцій щодо України або Росії з боку організаторів «Євробачення» через недопуск російської співачки Юлії Самойлової до цьогорічного конкурсу може бути вирішене після проведення конкурсу. Німецький експерт з питань «Євробачення» Ірвінґ Вольтер не виключає, що санкції будуть запроваджені щодо обох країн. Про це експерт заявив у розмові з DW. Крім того, Вольтер прогнозує, що Європейська мовна спілка (EBU) більш жорстко сформулює правила проведення пісенного конкурсу. І мова, за його словами, не тільки про Росію та Україну. «Уявімо, що «Євробачення» відбудеться на Кіпрі, й представник Туреччини намагатиметься в'їхати на грецьку частину острова з турецького боку, а уряд у Нікосії заборонить йому в'їзд. Якщо такі ситуації можливі, треба їм запобігти», - пропонує Вольтер.

Про те, що організатори «Євробачення» накладуть санкції і на Україну, і на Росію, каже й інший німецький експерт з питань пісенного конкурсу, журналіст Ян Феддерсен (Jan Feddersen). «Адже Київ не дозволив приїхати на конкурс Юлії Самойловій, а Росія відмовилась не тільки від участі, а й від трансляції «Євробачення», - нагадав він. Водночас Феддерсен не вважає, що країни понесуть серйозне покарання. «EBU зацікавлена в тому, щоб країни-учасниці залишались у конкурсі. Санкції будуть символічними. Я не думаю, що EBU помилиться, якщо відсторонить Україну на рік чи два від участі в конкурсі», - розмірковує німецький експерт.

Нагадаємо, 9 травня у Києві відбувся перший півфінал «Євробачення-2017». Другий півфінал відбудеться сьогодні, 11 травня, а завершиться конкурс у суботу, 13 травня. Цьогорічне «Євробачення» позначилося конфліктом між Україною і Росією, коли остання відправила на конкурс Юлію Самойлову, якій Україна заборонила в'їзд на свою територію через несанкціонований перетин кордону задля виступу в анексованому Росією Криму.

Додамо, що 9 травня Юлія Самойлова знову виступила в окупованому Криму, у Севастополі, в’їхавши на окупований півострів з території РФ, а не через визначені Україною пункти пропуску.