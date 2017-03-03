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    Експерти назвали країну, яка є найбільш бажаною для громадянства

    • Сьогодні, 07:02
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    Аналітики склали рейтинг із 199 країн по «цінності» їхнього громадянства

    Аналітики компанії Nomad Capitalist склали рейтинг із 199 країн по «цінності» їхнього громадянства.

    Про це повідомляє Bloomberg.

    «До того ж до опції безвізових подорожей, цей рейтинг використовує зважений підхід до оцінки багатьох параметрів – від того, наскільки держава оподатковує тих своїх громадян, які живуть за кордоном, до обліку загальної національної репутації в світі, цивільних прав і свобод, а також можливості мати кілька паспортів. І ні, Америка, ти навіть не в двадцятці», – йдеться у повідомленні.

    За даними джерела, в минулому році понад 5400 американців відмовилися від громадянства США, встановивши новий національний рекорд з 26 % зростанням відмов у порівнянні з 2015 роком.

    Також у рейтингу враховувалась обов’язкова військова повинність, рівень спостереження держструктур за своїми громадянами, рівень злочинності, свобода слова та інші важливі фактори.

    Очолює рейтинг Швеція, адже її паспорт дає можливість без проблем подорожувати у 176 країн світу. 

    Так, після Швеції в рейтингу йдуть Бельгія, Італія, Іспанія, Ірландія.

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    У свою чергу антирейтинг очолив Південний Судан. За ним слідують Іран, Судан і Ємен.

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