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    Експерти назвали країну з найгіршими дорогами у світі

    • Сьогодні, 07:38
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    Дорога в Молдові
    Дорога в Молдові

    Україна в рейтингу зайняла 137 місце зі 144 країн

    Згідно з рейтингом, складеним міжнародною організацією The World Economic Forum, країною з найгіршими дорогами у світі стала Молдова.

    Про це повідомляє actualitati.md.

    У рейтингу Молдова зайняла останнє, 144-е місце. Останні місця також дісталися Гвінеї, Монголії, Румунії та Гаїті.

    Найкращі дороги виявилися у Франції, Об'єднаних Арабських Еміратах, Португалії та Омані. У першу десятку рейтингу також увійшли Швейцарія, Австрія, Гонконг, Фінляндія і Німеччина.

    Україна за результатами оцінки зайняла 137-е місце. Росія - на 123-му місці.

    До слова, з 1 червня на українських дорогах заборонено рух вантажівок у спеку.

    Також в Україні з цього року запровадили дві системи контролю якості будівництва доріг.

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