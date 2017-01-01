Експерти назвали країну з найгіршими дорогами у світі
- Сьогодні, 07:38
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Дорога в Молдові
Україна в рейтингу зайняла 137 місце зі 144 країн
Згідно з рейтингом, складеним міжнародною організацією The World Economic Forum, країною з найгіршими дорогами у світі стала Молдова.
Про це повідомляє actualitati.md.
У рейтингу Молдова зайняла останнє, 144-е місце. Останні місця також дісталися Гвінеї, Монголії, Румунії та Гаїті.
Найкращі дороги виявилися у Франції, Об'єднаних Арабських Еміратах, Португалії та Омані. У першу десятку рейтингу також увійшли Швейцарія, Австрія, Гонконг, Фінляндія і Німеччина.
Україна за результатами оцінки зайняла 137-е місце. Росія - на 123-му місці.
До слова, з 1 червня на українських дорогах заборонено рух вантажівок у спеку.
Також в Україні з цього року запровадили дві системи контролю якості будівництва доріг.