З 1 червня на українських дорогах заборонено рух вантажівок у спеку

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Вантажівки на українських дорогах

Заборона діятиме протягом усього літнього періоду в денну пору доби з 10:00 до 22:00

Від початку літа рух автотранспорту загальною масою понад 24 тонни з навантаженням 7 і більше тонн на вісь за температури повітря +28ºС і вище заборонено всіма українськими автомобільними дорогами державного значення. Про це повідомляє прес-служба «Укравтодору».

«Такі заходи необхідні для забезпечення як безпеки водіїв, так і збереження українських автошляхів. Бо саме висока температура та велика вага вантажу призводить до найбільших руйнувань асфальтобетонних покриттів: на дорогах утворюється колійність, напливи, зсуви та інші деформації. Загальний обсяг збитків, що завдають недобросовісні перевізники, щорічно сягає близько 2,5-3 млрд грн», - зазначають в «Укравтодорі».

Для інформування водіїв вантажного транспорту про обмеження руху на автошляхах встановлено відповідні дорожні знаки та інформаційні панно. Для тимчасового відстою великогабаритних транспортних засобів вздовж доріг підготовлено понад 800 майданчиків, повідомляють в Держагентстві автомобільних доріг.

Довідково:

Під впливом значних температур дорожнє покриття нагрівається до критичних температурних показників – понад 42ºС, внаслідок чого конструкція дорожнього одягу під впливом динамічного навантаження втрачає несучу здатність. Рухаючись такою дорогою великоваговий транспорт лишає на ньому свій слід – глибокі колії, через які утворюються тріщини, а згодом неймовірних розмірів вибоїни.

Як повідомляв «Главком», в Україні з цього року запровадили дві системи контролю якості будівництва доріг.



