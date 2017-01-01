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    З 1 червня на українських дорогах заборонено рух вантажівок у спеку

    • Сьогодні, 19:03
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    Вантажівки на українських дорогах
    Вантажівки на українських дорогах

    Заборона діятиме протягом усього літнього періоду в денну пору доби з 10:00 до 22:00

    Від початку літа рух автотранспорту загальною масою понад 24 тонни з навантаженням 7 і більше тонн на вісь за температури повітря +28ºС і вище заборонено всіма українськими автомобільними дорогами державного значення. Про це повідомляє прес-служба «Укравтодору».

    «Такі заходи необхідні для забезпечення як безпеки водіїв, так і збереження українських автошляхів. Бо саме висока температура та велика вага вантажу призводить до найбільших руйнувань асфальтобетонних покриттів: на дорогах утворюється колійність, напливи, зсуви та інші деформації. Загальний обсяг збитків, що завдають недобросовісні перевізники, щорічно сягає близько 2,5-3 млрд грн», - зазначають в «Укравтодорі».

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    Для інформування водіїв вантажного транспорту про обмеження руху на автошляхах встановлено відповідні дорожні знаки та інформаційні панно. Для тимчасового відстою великогабаритних транспортних засобів вздовж доріг підготовлено понад 800 майданчиків, повідомляють в Держагентстві автомобільних доріг. 

    Довідково: 

    Під впливом значних температур дорожнє покриття нагрівається до критичних температурних показників – понад 42ºС, внаслідок чого конструкція дорожнього одягу під впливом динамічного навантаження втрачає несучу здатність. Рухаючись такою дорогою великоваговий транспорт лишає на ньому свій слід – глибокі колії, через які утворюються тріщини, а згодом неймовірних розмірів вибоїни.

    Як повідомляв «Главком», в Україні з цього року запровадили дві системи контролю якості будівництва доріг.


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    дороги Укравтодор
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