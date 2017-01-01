Експерти прокоментували фантазії Кремля про застосування Україною забороненої зброї

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Залишається сподіватися, що міжнародне співтовариство на третьому році агресії РФ проти України вже навчилося виявляти фейки і брехню – «Інформаційний спротив»

Цілком очевидно, що, заявляючи про начебто використання українськими Збройними силами забороненої зброї на Донбасі, Москва щосили намагається очорнити Україну, звинуватити ЗСУ у воєнних злочинах і таким чином виправдати свої дії, списавши все на «розв'язану київською хунтою громадянську війну в Україні». Так у групі «Інформаційний спротив» прокоментували останні заяви Слідкому РФ.

«Це – порядок денний, нав'язуваний Путіним новій адміністрації США і урядам країн ЄС. Залишається сподіватися, що міжнародне співтовариство на третьому році агресії РФ проти України вже навчилося виявляти фейки і брехню», – йдеться у повідомленні.

«Інформаційний спротив» також додав, що про початок здійснюваної Москвою масштабної інформаційно-психологічної операції щодо нібито використання ЗСУ ракетних комплексів «Точка-У» на Донбасі стало відомо ще 6 лютого.

«Задум операції виник, коли окупанти спробували розкручувати тему використання «Точки» українськими військовими з 2 лютого ц.р., – тоді в Донецьку у бойовиків здетонували боєприпаси і місто струсонув потужний вибух. Відштовхуючись від такої «інтерпретації» події, яка свідомо була програшною, в Кремлі одразу запропонували масштабнішу операцію зі збору «доказів» про масове застосування даного типу озброєнь українськими військами проти «мирних жителів Донбасу», – зазначають у ІС.