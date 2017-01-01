У Путіна вигадали, що українські військові начебто застосовують на Донбасі зброю масового ураження

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Росія звинувачує ЗСУ у використанні забороненої зброї

У Слідчому комітеті Росії кажуть, що мають докази застосування українськими військовими тактичних ракетних комплексів «Точка-У» проти мирного населення на Донбасі.

Зокрема, йдеться про використання ракетного комплексу при стрільбі «по населених пунктах Луганської області: в місті Луганську, в селах Новосвітлівка і Тернове, в Краснодонському районі, в місті Ровеньки, в селищі Ювілейному міста Луганськ».

На думку СКР, «таке озброєння можна віднести до зброї масового ураження, яка має вкрай високу вражаючу здатність на великій площі».

Водночас у Слідчому комітеті не уточнили, на якій підставі «Точку-У» було віднесено до зброї масового ураження. За усталеною міжнародною практикою до ЗМУ відносять ядерну, біологічну та хімічну. Низка гуманітарних організацій також включає до списку касетні боєприпаси і протипіхотні міни, але це трактування не є загальноприйнятим і не закріплено у відповідних юридичних документах.

Як відомо, в «ДНР» заявили, що 8 лютого в Донецьку було вбито терориста Гіві. У Службі безпеки України поки що не підтверджують і не спростовують звістку про смерть Гіві, інформація перевіряється.

У так званих правоохоронних органах «ДНР» не виключають, що вбивство Гіві було організовано Києвом. Пізніше відповідальність за ліквідацію терориста взяли на себе його підлеглі.

10 лютого терориста Гіві поховали.

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