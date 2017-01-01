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    Ердоган заявив, що Туреччина продовжить атакувати курдів в Сирії та Іраку

    • Вчора, 22:57
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    Ердоган заявив, що Туреччина продовжить атакувати курдів в Сирії та Іраку
    Ердоган заявив, що Туреччина продовжить атакувати курдів в Сирії та Іраку

    Ердоган зазначив, що підтримці курдських воєнізованих формувань з боку США «повинен прийти кінець»

    Турецька армія продовжить атакувати курдські воєнізовані формування в Іраку і Сирії.

    Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, повідомляє агентство Associated Press.

    «Ми будемо змушені продовжити (атаки). Ми не повідомимо про дату і час того, коли ми прийдемо. Але вони будуть знати, що турецька армія може прийти», — заявив Ердоган.

    Він зазначив, що підтримці курдських воєнізованих формувань з боку США «повинен прийти кінець».

    Турецький президент додав, що в наступному місяці обговорить це питання зі своїм американським колегою Дональдом Трампом.

    Раніше губернатор провінції Ізмір Ерел Аййилдиз заявив, що, за попередніми ознаками, за вибухом у місті Ізмір, внаслідок якого загинули двоє людей, стоїть заборонене  угруповання «Робітнича партія Курдистану»,

    За повідомленнями, внаслідок вибуху загинули працівник поліції і працівник суду, коли троє нападників із гранатами й автоматами під’їхали з вибухівкою до блокпосту біля суду і підірвали своє авто. Двох із нападників  застрелила поліція, третій утік,  його ще шукають.

    Туреччина США армія
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