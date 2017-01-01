Естонія пропонує Єврокомісії оштрафувати «Газпром»

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Газпром

У «Газпрому» в Естонії досі монопольне становище

Уряд Естонії на засіданні в четвер ухвалив рішення запропонувати Європейській комісії оштрафувати ПАТ «Газпром» за зловживання монопольним становищем на газовому ринку.

«З огляду на масштаб порушення Естонія вважає, що антимонопольне розслідування відносно «Газпрому» слід закінчити способом, що забезпечує припинення зловживання монопольним становищем, за яким буде штраф. За оцінкою Естонії, в даному випадку взяття зобов'язань «Газпромом» не є пропорційним розмірам порушення, враховуючи, що зловживання монопольним становищем завдало прямих економічних збитків», - наголошується в затвердженому урядом листі ЄК, підготовленому міністром юстиції Урмасом Рейнсалу.

«Естонія вважає, що зобов'язання «Газпрому» є тимчасовими і не забезпечують довгострокової прийнятної ціни на газ для споживачів. Якщо ЄК визнає, що пропозицій «Газпрому» достатньо для Центральної та Східної Європи для вирішення ситуації з конкуренцією на газовому ринку, то, на думку Естонії, «Газпрому» слід доповнити пропозиції, щоб гарантувати неможливість зловживань у майбутньому», - зазначено в документі.

У «Газпрому» в Естонії досі монопольне становище, незважаючи на появу в Клайпеді терміналу СПГ як альтернативного постачальника. В результаті «ціна на газ для Естонії була непропорційною високою, особливо порівняно з державами Західної Європи, де діяли газові біржі і була достатня кількість джерел поповнення запасів», зазначав раніше Рейнсалу.

Єврокомісія розпочала слідчі дії щодо «Газпрому» в 2011 році, провівши обшуки в офісах десяти європейських «дочок» компанії. У 2012 році було офіційно оголошено про початок антимонопольного розслідування. У березні цього року ЄК повідомила, що російська компанія готова піти на компроміси, зокрема зобов'язується не перешкоджати реекспорту газу на ринки Центральної та Східної Європи, а також переглянути ціноутворення для Польщі, Болгарії, Естонії, Латвії та Литви. Наразі ЄК очікує зауважень від європейських клієнтів «Газпрому», після чого буде ухвалено рішення про укладання юридичної зобов’язальної угоди.

Джерело: Інтерфакс-Україна