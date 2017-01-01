Фаріон розповіла, що вона думає про Савченко

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Ірина Фаріон

Савченко в Україні мала працювати на Європу: розповідати, що тут громадянська війна, що треба миритися, - Фаріон

Екс-народний депутат, член партії «Свобода» Ірина Фаріон назвала парламентаря Надію Савченко «троянською кобилою», яку Вітя Медведчук одягнув у вишиваночку». Таку думку вона висловила в інтерв’ю видання «Високий замок».

«У Москві їй футболки з тризубами носили. Класне шоу показали наївнякам. Якщо народ після Майдану проковтнув, що кум Путіна — Медведчук — один із переговорників і входить у так звані Мінські домовленості та має прямий літак Київ-Москва, то яка проблема втулити Надєжду», - сказала вона.

На думку Фаріон, Савченко в Україні «мала працювати на Європу: розповідати, що тут громадянська війна, що треба миритися і домовлятися».

Як повідомлялось, вчора Верховна Рада скасувала так званий «закон Савченко», який передбачає врахування терміну перебування людини у СІЗО у термін ув'язнення.

Савченко, коментуючи скасування цього закону, зазначила, що «нічого страшного не сталося, зараз знайдено баланс між старою системою і тією, яка є зараз»,