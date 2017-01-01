Філарет висловив співчуття з приводу смерті Любомира Гузара

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Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет Фото: Главком

Завдяки мудрому і зваженому керівництву Гузара відносини між УГКЦ та УПЦ КП значно поліпшилися, зазначив Патріарх

Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет висловив співчуття з приводу смерті колишнього глави Української греко-католицької церкви Блаженнішого Любомира Гузара.

Текст опубліковано на сайті УПЦ Київського Патріархату:

«Від імені Української Православної Церкви Київського Патріархату і від мене особисто прошу прийняти сердечні співчуття з приводу упокоєння Верховного Архієпископа - емерита Блаженнійшого Любомира кардинала Гузара, а також прошу передати ці слова співчуття єпископату, духовенству та вірним УГКЦ.

Спочилий владика у своєму житті розділив трагічну долю багатьох українців свого покоління. Бувши змушений обставинами війни полишити рідний край, він ніколи не полишав любові до українського народу. Від своїх наставників, а особливо від святителя в єпископи УГКЦ, він перейняв і проніс через все життя і служіння прагнення духовного відновлення українства, подолання ворожнечі між братами і залікування ран минулого.

Завдяки його мудрому і зваженому керівництву УГКЦ відносини між нашими Церквами значно поліпшилися, а співпраця у двосторонньому та багатосторонньому форматі розширилася. Сподіваюся, що життєвий спадок спочилого, його києвоцентричне бачення майбутнього Церкви в Україні матимуть гідне продовження», - йдеться в повідомленні..

Патріарх Київський і всієї Руси-України відзначив, що смерть Блаженнійшого Любомира є великою втратою для Української Греко-Католицької Церкви і для всіх тих, хто знав, любив, цінував і поважав його.

Глава Української греко-католицької церкви 2005-2011 років Блаженніший Любомир Гузар помер на 85-му році життя.

В УГКЦ назвали причини смерті Любомира Гузара: після тривалої хвороби.

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