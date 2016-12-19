Фонд держмайна оприлюднив перелік об’єктів малої приватизації на 2017 рік

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Приватизація

До переліку ввійшло близько 270 об‘єктів

Фонд державного майна України оприлюднив Орієнтовний перелік об’єктів державної власності груп А, Д, Ж, у тому числі разом із земельними ділянками, які пропонуватимуться до продажу у 2017 році. Перелік затверджений наказом Фонду державного майна України від 30.01.2017 № 135. Перелік розміщено ТУТ, повідомляє прес-служба ФДМУ.

До цього переліку ввійшло близько 270 об‘єктів. Переважна більшість з цих об‘єктів – окреме індивідуально визначене майно – всього 141 об‘єкт. До продажу також пропонуватимуться 20 єдиних майнових комплексів, 71 недобудова та 26 об‘єктів соціальної сфери.

Оголошення продажів цих об‘єктів з фото та додатковою інформацією про них виставляються на спеціально створеній у 2016 році промо-сторінці Фонду з приватизації – http://www.privatization.gov.ua/

У 2016 році було приватизовано близько 150 об‘єктів. Для порівняння – у 2014 – 102, у 2015 – 121.