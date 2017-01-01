Фонд гарантування вкладів оприлюднив результати інвентаризації банку «Михайлівський»

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Станом на початок 2017 року вкладниками та клієнтами ПАТ «Банк «Михайлівський» було отримано 1 652,80 млн грн гарантованого відшкодування

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оприлюднив результати інвентаризації активів ПАТ «Банк «Михайлівський» та формування ліквідаційної маси банку, складеної за результатами звітів трьох незалежних оцінювачів, які свідчать про застосовані схеми маніпуляцій та виведення ліквідних активів керівництвом та власниками банку.

Рішенням виконавчої дирекції Фонду затверджено акт формування ліквідаційної маси ПАТ «Банк «Михайлівський». Попри те, що «на папері» вартість активів банку перевищила 5 113,52 млн грн, незалежні оцінювачі оцінили їх у 36 разів менше. Відповідно до звітів, складених трьома компаніями – суб’єктами оцінювальної діяльності, реальна вартість активів банку не перевищує 138,13 млн грн. У тому числі у 3,93 млн грн оцінено кредити фізичних та юридичних осіб, договори відчуження та погашення яких було визнано мізерними, та які обліковуються на позабалансових рахунках банку. При цьому на папері вартість цих активів перевищує 1 895,02 млн грн.

Із того, що може бути продано у процесі ліквідації у найпершу чергу – це власне майно банку – старі комп’ютерна техніка, меблі, касове обладнання, банкомати та інше – яке незалежні оцінювачі оцінили у 30,50 млн грн. На балансі банку немає жодного приміщення чи земельної ділянки комерційного призначення, а із транспортних засобів – лише причіп (колісний транспортний засіб САНТЕЙ 2000). 99,8% від загального переліку основних засобів – це майно вартістю до 100 тис. грн за одиницю.

Решта активів, передусім кредитні портфелі юридичних та фізичних осіб, у результаті втіленої 19 травня 2016 року (за кілька днів до введення тимчасової адміністрації) схеми, були фактично виведені з банку.

Фонд у судовому порядку намагається повернути виведені активи, аби у якомога більшому обсязі задовольнити вимоги кредиторів банку.

За фактом виявлених у банку махінацій, у тому числі із активами, подано сім заяв про скоєння кримінальних правопорушень.

Водночас сума власних коштів банку на день введення тимчасової адміністрації становила 35,07 млн грн, у тому числі залишки у касах банку – 13,57 млн грн, кошти в інших банках – 21,51 млн грн.

Нагадаємо, 15 листопада Верховна Рада ухвалила закон, за яким Фонд гарантування виплатить компенсації в т.ч. вкладникам фінустанов, які залучали вклади населення через «Михайлівський» (ідеться приблизно про 1,5 млрд грн – на додаток до 1,23 млрд грн, які має бути виплачено для «прямих» вкладників «Михайлівського»).

4 грудня суд відпустив екс-голову банку «Михайлівський» під домашній арешт.

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