Французи в Україні зніматимуть фільм про Анну Ярославну

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Майбутня кінокартина перебуває на фінальній стадії написання сценарію та узгодженння основного складу знімальної групи

Україна спільно з Францією працює над історичною драмою із робочою назвою «Анна Київська».

Про це повідомила прес-служба кіностудії Film.ua.

Режисером-постановником картини виступить триразовий володар премії Сезар Ів Анжело, оператором – Сергій Михальчук, художником-постановником – Влад Одуденко.

Зйомки заплановані на літо-осінь 2018 року на території Франції і України. А прем’єра фільму запланована на 2019 рік.

Сюжет фільму «Анна Київська» заснований на історичному романі французької письменниці Жаклін Доксуа (виступила й авторкою сценарію двогодинної стрічки) «Анна Київська, королева Франції».

«Це історія про київську княжну Анну – доньку Ярослава Мудрого, яка стала королевою Франції. Після одруження короля Генріха з Анною для Франції настає пора розквіту. Саме Анна надихає короля на правильні і великі вчинки. За допомогою зброї та дипломатії Генріх і Анна перемагають ворогів, розширюють свої землі і приносять на них мир і спокій», – зазначають у Film.ua.

Роботу над проектом «Анна Київська» компанія Kinorob розпочала у 2016 році. Наразі майбутня кінокартина перебуває на фінальній стадії написання сценарію та узгодженння основного складу знімальної групи.

«Проект «Анна Київська» створюється у рамках договору про спільне виробництво між Україною і Францією. При цьому наша основна мета – зробити якісний історичний фільм для широкої аудиторії, зрозумілий глядачеві і в Україні, і у Франції, і в інших країнах», – зазначає продюсер проекту Єгор Олесов.

29 травня Путін під час спільної прес-конференції з президентом Франції Еммануелем Макроном назвав російськими як Анну Ярославну, так і князя Ярослава Мудрого.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін поглузував із твердження Путіна про те, що київська княгиня Анна Ярославна - росіянка. Натомість він жартома сказав, що відтепер вважає Пушкіна «українцем».