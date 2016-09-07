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    ФСБ висунула обвинувачення у «насильницькому захопленні влади» ще одному кримському в’язню

    • Сьогодні, 11:07
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    Вадим Сірук із донькою
    Вадим Сірук із донькою

    Вадима Сірука обвинувачують у «насильницькій зміні конституційного ладу», розповів адвокат

    За інформацією адвоката Еміля Курбединова, 17 січня 2017 року ФСБ РФ висунула обвинувачення у скоєнні злочину, передбаченого ст. 278 КК РФ, кримчанину, фігуранту ялтинської справи «Хізб-ут Тахрір» Вадиму Сіруку. Про це повідомляється на сторінці Crimean Human Rights Group у Facebook.

    «ФСБ вважає, що Вадим готував із групою осіб насильницьке захоплення влади в Росії і насильницьку зміну конституційного ладу!» – написав адвокат.

    «Також Вадим повідомив, що вчора було два дуже сильних ниркових напади у Рефата Алімова. Він ледве ходить від болю. Належної медичної допомоги не надається», – додав Курбединов.

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    Раніше, 13 січня, до Інвера Бекірова в СІЗО Сімферополя приходив слідчий з документом про додаткове звинувачення за ст 278 КК РФ «Насильницьке захоплення влади або насильницьке утримання влади». Про це повідомляла кримська активістка Анна Богачова.

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