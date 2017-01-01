ФСБшники затримують кримських татар у роковини депортації

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Окупанти в Криму забороняють збиратися й згадувати загиблих у результаті геноциду

У роковини сталінської депортації кримських татар російські силовики почали затримувати кримців, які вшановують пам'ять загиблих співвітчизників.

Про це повідомив у Facebook Заір Смедляєв.

«У Криму тривають арешти та затримання. Нам забороняють збиратися й згадувати загиблих у результаті геноциду», - написав Смедляєв.

Так, у Феодосії поліція намагалася затримати активіста Сулеймана Кадирова, який прийшов покласти квіти до пам"ятника жертвам депортації.

У Сімферополі на центральный площі затримали Сервера Карамєтова, Нарімана Джемілєва і Сервера Ізмайлова. Крім того, в Сімферополі біля пам'ятного каменю затримали місцевого журналіста - переписавши дані з його документів, співробітника преси відпустили.

Як відомо, сьогодні в окупованому Росією Криму кримські татари в 73-ті роковини депортації радянською владою вивісили траурні чорні та національні прапори.

Нагадаємо, 18 травня 1944 року почалася депортація сталінським режимом із Криму близько 200 тисяч кримських татар. Майже половина депортованих загинула в дорозі чи на місцях вигнання. В Україні цю депортацію визнано геноцидом.

18 травня в Україні відзначають як День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Крім того, після окупації Криму Росією 18 травня відзначається як День боротьби за права кримськотатарського народу.