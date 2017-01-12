Ганапольський і Кисельов разом перейдуть на «Тоніс»?

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Матвій Ганапольський і Євген Кисельов

Джерела повідомляють про перехід на «Тоніс» всієї команди, яка нещодавно звільнилася з каналу NewsOne

Колишній генеральний продюсер NewsOne Олексій Семенов пішов на телеканал «Тоніс». Про це «Детектор медіа» повідомили два незалежних один від одного джерела.

За їх даними, нібито Семенов приступить до своїх обов'язків з 1 березня.

Також, посилаючись на свої джерела, перехід на «Тоніс» всієї команди, яка нещодавно звільнилася з каналу NewsOne, тобто Семенова, Євгенія Кисельова і Матвія Ганапольського, підтвердив політолог Володимир Манько.

Нагадаємо, 9 січня Семенов повідомив в Фейсбуці, що завершив роботу на каналі NewsOne, і планує разом з Євгеном Кисельовим і Матвієм Ганапольським працювати над новим проектом.

Пізніше з'явилася інформація, що Семенов планує створити міський київський канал, котрий фінансуватимуть люди, близькі до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.