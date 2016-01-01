Гаррі Каспаров пояснив, чому при новому держсекретарі США із Росії можуть зняти санкції

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Гаррі Каспаров робить прогнози міжнародної політики США

США може зняти санкції якщо Трамп призначить пов’язаного із Росією топ-менеджера компанії ExxonMobil

Чемпіон світу з шахів, політичний діяч Гаррі Каспаров припустив, що якщо на посаду держсекретаря США буде обрано топ-менеджера компанії ExxonMobil Рекса Тіллерсона із Росії можуть зняти санкції. Про це він повідомив у своєму інтерв’ю «Обозревателю».

«Рішення Трампа висунути на пост держсекретаря Рекса Тіллерсона для мене було найпоказовішим з останніх подій. Треба пам'ятати, що держсекретар – це головна позиція в американському кабінеті, тобто людина, неофіційно займає перше місце в урядовій ієрархії», – зазначив Каспаров.

За словами Гаррі Каспарова, у Трампа був великий вибір кандидатів на цю посаду: низка республіканців від Мітта Ромні до Джона Болтона, що займають принципову позицію і вказують на Росію як на джерело головних проблем.

«Наприклад, Боб Коркер, багаторічний голова комітету з міжнародних відносин; Девід Петреус, чотиризірковий генерал, екс-глава ЦРУ – таких пошукати ще потрібно. Замість цього вибирається людина, виходець з ExxonMobil, головним досягненням якого є вміння укладати договори з Росією. Більш того, не так вже й багато в США бізнесменів, яким російський диктатор вручав би орден Дружби народів. Які ще потрібні свідчення досить близьких відносин з РФ?», – коментує політику нового президента Гаррі Каспаров.

«У цих умовах я все ж не уявляю собі можливості визнання США Криму російським, але, боюся, санкції при Тіллерсоні будуть зняті, - якщо, звичайно, не буде жорсткої позиції в Конгресі. При цьому важливо розуміти, що навіть при формальному збереженні санкцій президент США має право своїм одноосібним рішенням викреслювати якісь імена з списку санкцій», – зазначив можливий вектор зовнішньої політики США Гаррі Каспаров.