Генерал-губернатор Канади підписав Угоду про вільну торгівлю з Україною



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Колаж з прапорів України та Канади

Порошенко побачив у підписанні Угоди свідчення «результативності проведених реформ»

Сьогодні Генерал-губернатор Канади підписав Угоду про вільну торгівлю між Україною та Канадою.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив президент України Петро Порошенко

«З урахуванням ратифікації нідерландським Сенатом Угоди про асоціацію між Україною та ЄС це рішення має більш, ніж символічне значення. І Канада, і Нідерланди фактично синхронно зробили рішучий крок на шляху до формування трикутника вільної торгівлі Україна – Канада – ЄС. Після завершення всіх формальних процедур, цей трикутник об’єднає три регіони на двох континентах на основі спільної відданості ліберальним цінностям та ідеям», - написав Порошенко.

За його словами, для України ці рішення є свідченням результативності проведених реформ.

Нагадаємо, на початку квітня Порошенко схвалив ратифікацію угоди про ЗВТ з Канадою.

15 квітня в Україні набув чинності закон про ратифікацію зони вільної торгівліз Канадою.

18 травня Сенат Канади проголосував за ратифікацію Угоди про вільну торгівлю з Україною.

Очікується, що угода буде сприяти припливу іноземних інвестицій в Україну.