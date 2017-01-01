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    Генерал-губернатор Канади підписав Угоду про вільну торгівлю з Україною

    • Вчора, 23:08
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    Колаж з прапорів України та Канади
    Колаж з прапорів України та Канади

    Порошенко побачив у підписанні Угоди свідчення «результативності проведених реформ»

    Сьогодні Генерал-губернатор Канади підписав Угоду про вільну торгівлю між Україною та Канадою.

    Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив президент України Петро Порошенко

    «З урахуванням ратифікації нідерландським Сенатом Угоди про асоціацію між Україною та ЄС це рішення має більш, ніж символічне значення. І Канада, і Нідерланди фактично синхронно зробили рішучий крок на шляху до формування трикутника вільної торгівлі Україна – Канада – ЄС. Після завершення всіх формальних процедур, цей трикутник об’єднає три регіони на двох континентах на основі спільної відданості ліберальним цінностям та ідеям», - написав Порошенко.

    За його словами, для України ці рішення є свідченням результативності проведених реформ.

    Нагадаємо, на початку квітня Порошенко схвалив ратифікацію угоди про ЗВТ з Канадою.

    15 квітня в Україні набув чинності закон про ратифікацію зони вільної торгівліз Канадою.

    18 травня Сенат Канади проголосував за ратифікацію Угоди про вільну торгівлю з Україною.

    Очікується, що угода буде сприяти припливу іноземних інвестицій в Україну.

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    Петро Порошенко Канада ЗВТ Україна
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