В Україні набув чинності закон про ратифікацію ЗВТ з Канадою

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Джастін Трюдо та Петро Порошенко

Угода про ЗВТ була підписана 11 липня 2016 року під час візиту в Україну прем'єр-міністра Канади Трюдо

В Україні набув чинності закон про ратифікацію угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною і Канадою. Закон був опублікований в офіційному виданні «Голос України» 5 квітня, пише телеканал «112 Україна». Повідомляється, що угода набуде чинності в перший день другого місяця після отримання останньої з сторін повідомлення про завершення виконання процедур, необхідних для її вступу в дію.

«Як повідомляли в АП, після підписання президентом України цього закону, з моменту вступу в силу угоди Канада відкриє для українських експортерів 98% свого ринку товарів, що є предметом двосторонньої торгівлі. Враховуючи різний рівень економічного і соціального розвитку України та Канади, сторони будуть застосовувати принцип асиметричності тарифних зобов'язань, що дозволить Україні адаптувати торгівлю з цією країною в умовах вільної торгівлі», - зазначають у повідомленні.

У Кабміні вважають, що впровадження угоди призведе до незначних втрат доходів державного бюджету, зокрема від скасування ввізного мита приблизно на 1,2 млн доларів в перший рік дії угоди. У той же час очікується, що в середньостроковій перспективі Україна виграє за рахунок ПДВ, а також збільшення припливу прямих іноземних інвестицій.

Угоду про ЗВТ було підписано 11 липня 2016 року під час візиту в Україну прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо. Нагадаємо, 3 квітня Порошенко схвалив ратифікацію угоди про ЗВТ з Канадою. Очікується, що угода буде сприяти припливу іноземних інвестицій в Україну.