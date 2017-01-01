Генерал Назаров оскаржив рішення суду у справі щодо збитого Іл-76
- Сьогодні, 16:13
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Генерал Віктор Назаров
Фото: УНІАН
Апеляційну скаргу Назарову мають розглянути протягом місяця
Генерал Віктор Назаров, якого засудили до 7 років позбавлення волі у справі про катастрофу Іл-76, збитого бойовиками під Луганським аеропортом у 2014 році, подав апеляцію.
Про це повідомив сам Назаров. Апеляційна скарга має бути розглянута протягом місяця, передає Громадське.
Суд визнав генерал-майора Віктора Назарова винним та призначив йому покарання у вигляді семи років позбавлення волі.
Раніше повідомлялося, що генералу Назарову наприкінці березня суд винесе вирок у справі збитого Іл-76.
Також відомо, що генерал Назаров не визнав провину у справі про збитий літак.
У Павлограді на Дніпропетровщині понад півроку тривав суд у справі про загибель у збитому озброєними сепаратистами літаку Іл-76 українських військових. На лаві підсудних – одна особа, генерал-майор Віктор Назаров, який на момент трагедії був начальником Штабу антитерористичної операції. Його обвинувачують у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до служби, вчинене в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків).
14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було уражено літак Іл-76МД. Він загорівся та впав. На його борту перебувало 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади та дев'ять членів екіпажу. Усі загинули.
У березні цього року на судовому засіданні генерал Назаров не визнав провину у справі про збитий Іл-76.
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