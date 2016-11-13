Генпрокуратура: радник Путіна міг фінансувати сепаратизм через київську фірму



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Глазьєв

Радник президента РФ Сергій Глазьєв міг фінансувати захоплення органів влади в Україні через Асоціацію «Постачальники митного союзу» – фірму, що зареєстрована у центрі Києва. Її засновники – добрі знайомі Віктора Медведчука та теперішніх лідерів партії «За життя»

Печерський суд Києва 23 лютого надав доступ до банківських рахунків Асоціації «Постачальники митного союзу» в «Індустріалбанку».

Відповідно до судових матеріалів, Головна військова прокуратура підозрює, що саме через цю компанію радник російського президента Сергій Глазьєв разом з іншою особою (ім`я не зазначене) «міг фінансувати дії невстановлених осіб з метою вчинення масових заворушень на території різних областей України, посягання на її територіальну цілісність та вчинення терористичних актів». Водночас уточнюється, що така підозра підтверджується інформацією департаменту контррозвідки Служби безпеки України.

Ці факти спливли в ході розслідування фактів умисних дій представників російської влади, націлених на зміну меж території України, організації та публічних закликів до військової агресії.

Сергій Глазьєв, згідно кримінального провадження, підозрюється у тому, що з 27 лютого по 6 березня 2014 року, «на виконання заздалегідь розробленого плану за змовою із представниками влади Російської Федерації телефоном надавав вказівки і розпорядження з метою посягання на територіальну цілісність України, організовував масові заворушення в Одесі, а також захоплення будівлі Одеської облради». Минулого року росіянина оголошено в розшук.

Компанія «Асоціація «Постачальники митного союзу» зареєстрована в Києві на вулиці Лютеранській. Як вдалося з'ясувати «Главкому», її основний вид економічної діяльності – дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки. Керівник асоціації – Олег Ногінський. У 2012 році ця людина разом із кумом Путіна Віктором Медведчуком та Сергієм Глазьєвим брала участь у круглому столі «Економічні аспекти стратегічного вибору України у питаннях взаємодії з країнами Митного союзу і Єдиного економічного простору», що відбувся у Запоріжжі. Організатором заходу тоді виступала організація «Український вибір», який очолює Медведчук.

Також варто нагадати, що у 2007 році Олег Ногінський був уповноваженою особою виборчого блоку політичних партій «КУЧМА» (Конституція - Україна - Честь - Мир - Антифашизм). Зазначимо, що очолював цей блок екс-помічник та радник Леоніда Кучми Олександр Волков (сам Кучма політсилу не підтримував). А до виборчого списку блоку входили також теперішній співголова Партії «За життя» Євген Мураєв та керівник її секретаріату Віктор Головко. Окрім них у списку блоку «КУЧМА» були прізвища теперішніх депутатів Віктора Развадовського, колишньої регіоналки Ірини Горіної, екс-депутата Лева Миримського.

Згідно з реєстром юридичних осіб, серед засновників Асоціації «Постачальники митного союз» є дві фірми: «Юридична компанія «Курочкін і Партнери» та адвокатська фірма «УСМА-Груп». Останньою володіє Валентин Усманов. Цей вихідець із Запоріжжя у середині нульових балотувався у народні депутати саме від блоку «КУЧМА» (як відомо, політсила програла вибори).

Власником іншої структури-співзасновниці Асоціації – фірми «Курочкін та Партнери» – є росіянин Костянтин Курочкін. Він також володіє московськими фірмами «Корпорейт Лойерс Групп» та «Таможенный Адвокат».

Як можна дізнатися з офіційних російських джерел, Костянтин Курочкін до отримання статусу адвоката працював начальником відділу державного регулювання обігу підакцизних товарів та начальника відділу митного законодавства митної служби Росії. Також він брав участь в розробці значної кількості законодавчих актів Російської Федерації, входив у міжвідомчі комісії при Уряді Росії щодо вдосконалення законодавчих і підзаконних актів.

Як повідомляв «Главком», у серпні минулого року ГПУ повідомила про підозру у скоєнні особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки України 18 високопоставленим чиновникам РФ, серед яких міністр оборони РФ Сергій Шойгу і радник президента Росії Сергій Глазьєв.