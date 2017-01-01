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    Генпрокуратура знає про інші рахунки Януковича – Єнін

    • Сьогодні, 21:44
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    <p>Заступник генпрокурора Євген Єнін</p>

    Заступник генпрокурора Євген Єнін

    Заступник Луценка зізнався, що слідству інколи важко розрізнити, чи йдеться про гроші особисто Януковича

    Заступник генпрокурора України Євген Єнін, коментуючи повернення 1,1 мільярда доларів, конфіскованих у справі Януковича, заявив, що слідству відомо і про інші рахунки у справі президента-утікача.

    Про це Єнін заявив в ефірі телеканалу ZIK.

    Заступник Луценка зізнався, що інколи важко розрізнити, чи йдеться про гроші особисто Януковича, чи гроші його сина, чи ті, що належать злочинній організації на чолі з екс-президентом.

    «Тому на певному етапі ми змінили концепцію слідства і відійшли від того, що ці гроші нібито належать Арбузову чи ще комусь з оточення. Тому це все — гроші, що були здобуті в рамках діяльності злочинної організації Януковича, яка пограбувала нашу державу і вивела награбоване здебільшого за кордон», - наголосив Єнін.

    Заступник генпрокурора констатував, що інколи були факти повернення злочинних грошей.

    «Зокрема через вкладення чи інвестування в облігації внутрішньої державної позики», -  додав Єнін.

    Як повідомлялося, у п'ятницю 28 квітня стало відомо, що заарештовані майже 1,5 мільярдів доларів екс-президента Віктора Януковича і його команди будуть перераховані до держбюджету України. Пізніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що перерахування коштів завершилося. 

    Джерело: УНН

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