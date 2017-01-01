Генсек Ради Європи закликав Туреччину до обережності у діях після референдуму

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Турбйорн Ягланд

Турбйорн Ягланд каже, що Ради Європи готова допомогти Туреччині під час внесення поправок до законодавства

Влада Туреччини після конституційного референдуму повинна бути обережною у своїх подальших діях і зберігати верховенство права. Про це заявив генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд, йдеться в оприлюдненій прес-центром відомства заяві.

Він зазначив, що Туреччина є повноправним членом Ради Європи, саме тому організація готова надати державі необхідну допомогу під час внесення поправок до турецького законодавства, зокрема, стосовно реформи судової системи.

"Турецькі виборці проголосували за внесення поправок у конституцію. З огляду на незначну різницю в голосах турецькому керівництву варто бути обережним у своїх подальших діях", - наголосив Янгланд.

Нагадаємо, що у Туреччині пройшов референдум, на якому за наявними результатами громадяни погодились значно розширити повноваження президента.

Згідно з ініціативою реформування, посаду прем'єр-міністра скасують, а президент стане головою виконавчої гілки влади і водночас головою держави. Крім того, президент зможе зберегти власне членство у партії, призначати і звільняти міністрів та суддів, планувати бюджет і запроваджувати надзвичайний стан.

Пізніше турецька опозиція заявила про маніпуляції при підрахунку голосів та сказала, що оскаржуватиме результати референдуму.

Джерело: Еспресо ТВ