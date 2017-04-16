Туреччина проголосувала за султана. Якою буде нова конституція і що зможе Ердоган

Відповідно до конституції 1982 р Туреччина є президентсько-парламентською республікою.

Пропозиції про перехід до президентської форми правління, були сформульовані та внесені в парламент – Великі національні збори Туреччини – в 2011 році правлячою Партією справедливості і розвитку на чолі з Реджепом Тайіпом Ердоганом (очолював партію в 2001-2014 рр .; з 2014 р президент країни). Однак тоді ця ініціатива не отримала підтримки інших політичних сил.

Процес був активізований після спроби державного перевороту влітку 2016 року. Уже в грудні того ж року партія Ердогана внесла в парламент проект документа, розроблений спільно з Народно-республіканською партією і Партією націоналістичного руху.

Пакет з 18 конституційних поправок був схвалений парламентом 21 січня. За зміну конституції висловилися 339 депутатів (з 550). Цього виявилося достатньо для того, щоб винести поправки на всенародне голосування (якби проект конституційних змін був підтриманий голосами 367 депутатів, то поправки могли б бути прийняті парламентом без врахування думки народу).

Що зможе Ердоган з новою конституцією

У разі прийняття поправок повноваження президента будуть значно розширені - він очолить виконавчу владу країни. Пост прем'єр-міністра буде скасовано, а президент отримає право призначати віце-президента і міністрів (за чинною конституцією, прем'єрський пост займає лідер партії-переможниці на парламентських виборах партії, він же пропонує міністрів на затвердження президентові).

Президент стане верховним головнокомандувачем збройних сил (в даний час він виконує обов'язки головнокомандувача від імені парламенту).

Відповідно до змін глава держави зможе оголошувати надзвичайний стан і формувати бюджет країни (сьогодні ці питання перебувають у віданні уряду і виносяться на розгляд і затвердження парламенту).

Для висунення кандидатом в президенти громадянин Туреччини повинен буде заручитися підтримкою хоча б однієї партії, що отримала на попередніх парламентських виборах більше 5% голосів виборців (за нинішньою конституцією, кандидат може бути висунутий від партії, що набрала на виборах більше 10% голосів, або, якщо його підтримують не менше двадцяти депутатів парламенту).

Знімається вимога про неможливість одночасного перебування на посаді президента і голови політичної партії. У разі затвердження реформи президент не повинен буде більше дотримуватися нейтральність і зможе відкрито просувати інтереси своєї партії.

Згідно з поправками парламент втрачає прямий контроль за діяльністю уряду, так як вони скасовують обов'язкові звіти міністрів парламенті. Депутати зможуть звертатися до уряду тільки через письмові запити.

Крім того, скорегований механізм імпічменту президента. У разі прийняття реформи за створення спеціальної комісії з розслідування дій глави держави повинні будуть висловитися 50% депутатів парламенту. Пропозиція про передачу питання до Верховного суду буде прийматися за підтримки 2/3 депутатів (за нинішньою конституцією, глава держави може бути притягнутий до відповідальності за ініціативою не менше 1/3 від загальної кількості членів ВНСТ, рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 3/4 від загального числа депутатів).

Поправки до конституції передбачають зниження віку для кандидатів в депутати парламент з 25 до 18 років і збільшення їх числа з 550 до 600. Особи, які мають стосунок до збройних сил, будуть позбавлені права балотуватися.

Змінюється термін повноважень парламенту - з 4 до 5 років. Парламентські та президентські вибори запропоновано проводити в один день.

Як був проведений референдум

Референдум проводився відповідно до закону, прийнятого в травні 1987 р. Для голосування використовується бюлетень, біла частина якого - для відмітки «так», коричнева - для відмітки «немає».

Винесений на розгляд питання вважається прийнятим, якщо його підтримали більше половини взяли участь у голосуванні.

Право голосу мають громадяни Туреччини, які досягли 18-річного віку. За даними Центральної виборчої комісії, число зареєстрованих виборців в даний час складає 56,9 млн (населення країни - 78,7 млн).