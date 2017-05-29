Макрон про Russia Today: Це орган брехливої пропаганди

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Макрон зустрівся у Парижі з Путіним

Russia Today і Sputnik поширювали неправдиву інформацію і наклеп, - заявив Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон назвав телеканал Russia Today та інформаційне агентство Sputnik «органами брехливої пропаганди».

Про це він заявив під час виступу на спільній прес-конференції з президентом Росії Володимиром Путіним, передає Meduza.



Макрон висловився щодо роботи Russia Today і Sputnik, відповідаючи на питання кореспондента RT France (французької служби Russia Today), яка повідомила, що у російських журналістів були «певні складнощі» з отриманням доступу до передвиборного штабу Макрона під час виборчої кампанії у Франції.



«Якщо хтось поширює наклеп, то це вже не журналісти. Russia Today і Sputnik поширювали неправдиву інформацію і наклеп», - заявив Макрон.



Він зазначив, що співробітники цих ЗМІ «поводилися як органи впливу», а не як журналісти.



Макрон запевнив, що збирається «мати зразкові відносини з журналістами, якщо вони журналісти».

Як відомо, Франція готова посилити санкції проти Росії у разі ескалації на Донбасі. Про це сьогодні заявив під час зустрічі з Путіним Еммануель Макрон.