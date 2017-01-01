Геращенко стверджує, що його намагались ліквідувати вбивці Шеремета



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Антон Геращенко

Політик запевнив, що сам попередньо знав від СБУ про підготовку замаху, але члени його сім’ї – ні

На Росії існує диверсійний центр, який готує злочини на території України. Про це сьогодні на брифінгу заявив народний депутат, позаштатний радник глави МВС Антон Геращенко.

«Спроба замаху на мене, якій запобігла СБУ, є лише однією з ланок роботи диверсійно-терористичного центра, створеного на території Росії, якому поставлено завдання, працювати виключно з громадянами України з кримінальним минулим, промитими російською пропагандою мізками, як правило, які ненавидять нашу країну», - заявив він.

Геращенко підкреслив, що судячи з почерку замаху, слідчі преконані, що на 99,9% вбивство журналіста Павла Шеремета готували представники цього центру.

Нардеп додав – він вважає, що йому поталанило не повторити долю журналіста Павла Шеремета. «Це унікальний збіг обставин, що інформація про цих осіб завдяки щасливій випадковості стала відомою СБУ. Якби інформація про приїзд вбивць Шеремета була також відома СБУ, то, ймовірно, цьому вбивству можна було б теж запобігти. Мені поталанило. Якби СБУ не дізналася про приїзд цих осіб, то, ймовірно, мене чекала доля Павла Шеремета», - вважає Геращенко.

Політик запевнив, що сам попередньо знав від СБУ про підготовку замаху, але члени його сім’ї – ні.

Як повідомлялось, радник глави МВС Зорян Шкіряк заявив, що обставини планування і організації замаху на вбивство народного депутата України Антона Геращенка ідентичні підготовці й здійсненню теракту проти Павла Шеремета.

Нагадаємо, 21 січня глава СБУ Василь Грицак заявив, що співробітники СБУ запобігли вбивству громадського діяча, народного депутата України.